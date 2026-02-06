Cristiano Ronaldo mantém boicote. Liga saudita já respondeu

A ausência de Ronaldo no encontro desta sexta-feira foi depois confirmada por Fabrizio Romano. No entanto, o Al Nassr tem vindo a pressionar o capitão da equipa para que o jogador possa estar, pelo menos, presente no estádio.



🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo remains OUT for Al Nassr next game vs Al Ittihad on Friday.



As revealed here on Monday; no issues with Al Nassr staff or management, no injury, no fitness problems.



Upset for PIF management with some of SPL clubs.



🎥➕ https://t.co/oDkAVFsxwu pic.twitter.com/JMbuB7OHkO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026





A imprensa saudita dá conta de novos avanços no protesto de Cristiano Ronaldo contra o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), também responsável pela gestão de Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli.Segundo o jornal, o capitão da equipa comandada por Jorge Jesus não vai a jogo frente ao Al Ittihad, de Sérgio Conceição, tal como aconteceu na última jornada. O jogador continua descontente com o desinvestimento do PIF no mercado de inverno do Al Nassr e com alegados atrasos no pagamento de salários.A resposta da Liga à insatisfação de Cristiano Ronaldo chegou por intermédio do. Os sauditas afastam a ideia de interferência na gestão desportiva dos clubes e garantem que “todos operam de forma independente, sob as mesmas regras”.Na publicação do jornal inglês, os sauditas desejam que Ronaldo regresse aos relvados e mantêm o apoio ao jogador, mas não deixam de esclarecer que “nenhum indivíduo determina decisões para além do seu próprio clube”.De acordo com a, cada clube é responsável pela própria administração, investimento e recrutamento de jogadores, de forma a tornar a competição mais sustentável e competitiva.No mesmo sentido dos protestos do internacional português, Jorge Jesus também tem fugido às questões dos jornalistas e voltou a não prestar declarações na antevisão à partida com o Al Ittihad. O técnico do Al Nassr já havia faltado à conferência após a vitória da última jornada.Com a reincidência da atitude do treinador português, o clube pode ser penalizado em 24.600 euros. A multa pode subir para os 56 mil ou 112 mil euros, em caso de novas ausências.