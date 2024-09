Cristiano Ronaldo marcou na vitória do Al Nassr para a "Champions" asiática

O goleador português esteve muito perdulário, neste jogo disputado em Riade, mas ainda assim conseguiu o segundo golo da sua equipa, apontado aos 76 minutos, com um remate de primeira, do pé esquerdo, assistido por Abdulrahman Ghareeb.



O primeiro golo da formação em que alinham Cristiano Ronaldo e Otávio aconteceu aos 45+1, com o senegalês Sadio Mané a tirar partido de alguma liberdade, dada a constante preocupação dos adversários com a posição de 'CR7' - Mané cabeceou sem oposição, após cruzamento de Sultan Al-Ghannam.



Cristiano Ronaldo criou uma série de boas ocasiões e poderia ter feito mais golos - destaque para o golo anulado aos 47 minutos, por fora de jogo, numa decisão que teve de ir ao VAR e demorou vários minutos para ser tomada.



O Al Rayyan nunca se deu por derrotado e 'assustou' o clube saudita quando reduziu para 2-1, aos 87 minutos, com o golo do brasileiro Róger Guedes, a finalizar um rápido contra-ataque.



Quanto a Otávio, viu cartão amarelo aos 90+6, por entrada violenta sobre um adversário.



Na 'Champions' asiática, o Al Nassr tem agora quatro pontos e fica em terceiro lugar de forma provisória no seu grupo. O próximo jogo será frente ao Esteghlal, do Irão.