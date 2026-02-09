Cristiano Ronaldo põe fim ao boicote e volta às opções do Al Nassr

No futebol saudita, a última semana foi marcada pelo protesto de Cristiano Ronaldo contra o PIF, a falta de investimento no mercado de inverno e os salários de funcionários do clube em atraso.



A situação parece estar, por agora, resolvida e as contas regularizadas, colocando um ponto final no braço de ferro entre Ronaldo e o fundo de gestão e investimento.



O internacional português e capitão do emblema saudita não deverá entrar, no entanto, para as contas do Al Nassr para o jogo de quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões Dois asiática, só regressando para a deslocação da próxima jornada do campeonato, frente ao Al Fateh.



Os portugueses José Semedo e Simão Coutinho, que estavam com os poderes congelados desde dezembro, também recuperaram entretanto o controlo na estrutura do clube saudita.



Empréstimo de Jhon Durán ao Zenit



No centro do protesto de Cristiano Ronaldo estava o desinvestimento em reforços no mercado de transferências de janeiro, em comparação com os rivais diretos. O Al Nassr, no segundo lugar da tabela classificativa, anunciou, no entanto, uma nova saída.



Mesmo com a ausência do capitão, o avançado Jhon Durán não é opção em Riade e foi cedido ao Zenit por empréstimo, desfalcando o Al Nassr para a segunda metade da época.



O colombiano de 22 anos custou 77 milhões de euros aos cofres do Al Nassr em janeiro da última época e apontou 12 golos ao serviço dos sauditas. Passado um ano e um empréstimo ao Fenerbahçe, Durán ruma agora à Rússia.