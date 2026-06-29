Croata Ivan Juric é o novo treinador do promovido Monza

“O AC Monza comunica que a partir de 01 de julho de 2026, Ivan Juric será o novo treinador da equipa ‘biancorossa’”, informou o clube lombardo, que na época passada tinha sido treinado por Paolo Bianco.



Juric, que terá contrato até 2028, está, assim, de regresso à Serie A, depois de na última temporada ter sido despedido em novembro da Atalanta, devido aos maus resultados à frente da formação de Bérgamo.



O treinador croata, de 50 anos, vem de duas épocas más, já que tinha sido afastado, em abril de 2025, dos ingleses do Southampton e, no ano anterior, deixou o comando da Roma.



A carreira de treinador de Juric, que começou como adjunto em Itália, tem ainda passagens pelo Mantova, Génova, Verona e Torino.



O Monza, que está nas mãos de um investidor norte-americano e da família Berlusconi, como acionista minoritária, vai jogar no principal escalão transalpino pela quarta vez na sua história.



