Cruzeiro, de Artur Jorge, entra com o ‘pé direito’ na Libertadores

A equipa de Belo Horizonte adiantou-se no marcador por intermediário do brasileiro Matheus Pereira, jogador que já teve passagens pelo futebol português ao serviço do Sporting e do Desportivo de Chaves, aos 53 minutos, num jogo bastante equlibrado.



O Cruzeiro regressa à Libertadores após sete anos, agora sob o comando de Artur Jorge, que venceu a maior prova do futebol sul-americano em 2024 com o Botafogo, tornado-se o quarto treinador luso a vencer a competição após Abel Ferreira (2020 e 2021) e Jorge Jesus (2019).



A formação de Minas Gerais divide a liderança do grupo com os argentinos do Boca Juniors, que venceram em casa do Universidad Católica por 2-1 nesta primeira ronda da competição. Chilenos e equatorianos não têm qualquer ponto.



Na segunda jornada, o Cruzeiro recebe o Universidad Católica, em 15 de abril.



Flamengo, de Leonardo Jardim, e Palmeiras, de Abel Ferreira, estreiam-se hoje na Taça Libertadores 2026, sendo que os cariocas visitam o Cusco, do Peru, para o Grupo A, enquanto os paulistas vão à Colômbia defrontar o Junior Barranquilla, na 'poule' F.



