Cuiabá, de António Oliveira, volta a vencer quase dois meses depois

Na receção aos cariocas, a formação do Mato Grosso ficou em vantagem numérica perto do intervalo, face à expulsão de Matheus Martinelli, e construiu o triunfo no segundo tempo, com golos de Clayson (57 minutos), Alan Empereur (64) e Fernando Sobral (86).



A equipa comandada por António Oliveira não vencia no Brasileirão desde 07 de agosto, quando bateu o Flamengo precisamente pelo mesmo resultado, tendo, desde então, somado cinco derrotas e um empate.



Com o triunfo, o Cuiabá é 11.º classificado, com 32 pontos.