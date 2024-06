Cuiabá, de Petit, alcança primeira vitória no campeonato brasileiro de futebol

Na visita a Santa Catarina, a formação do Mato Grosso esteve mesmo a vencer por 4-0, com golos de Isidro Pitta (16 minutos), Clayson (23 e 35) e Max Alves (46), mas a equipa catarinense ainda reduziu por Matheusinho (63) e pelo central português Tobias Figueiredo (65).



Contudo, a expulsão do peruano Miguel Trauco, aos 79 minutos, travou qualquer esperança do Criciúma, que ainda viu Ramon, aos 90+4, assinar o quinto golo dos mato-grossenses, que ocupam o 19.º e penúltimo lugar do Brasileirão, com quatro pontos, agora com mais dois do que o Vitória, último, quando estão decorridas sete jornadas.



Este foi apenas o terceiro encontro de Petit à frente do Cuiabá no campeonato, após uma derrota com o Internacional (1-0) e um empate com o Vitória (0-0).