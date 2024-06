Cuiabá, de Petit, ganha primeiro ponto no Brasileirão

Foi o primeiro ponto conquistado pela equipa do Mato Grosso em seis jornadas no Brasileirão, naquele que foi o segundo jogo de Petit no campeonato, depois de o treinador português ter assumido o Cuiabá no início de maio.



O Cuiabá segue em 20.º e último lugar no campeonato, com apenas um ponto em seis jogos.



“Queríamos muito vencer, mas não conseguimos, por conta da ansiedade dos jogadores. Conseguimos um ponto em casa, queríamos os três, não conseguimos. Mas há que valorizar esse ponto porque vínhamos de uma série negativa no Brasileirão”, disse no final Petit.