Dani Olmo fora dos inscritos é imagem de FC Barcelona em grave crise

O final de 2024 e o início de 2025 estão a ser conturbados para o ‘Barça’, depois de a Liga espanhola ter recusado prolongar a inscrição de Olmo e do jovem Pau Victor, por o clube não ter cumprido os regulamentos financeiros.



Os dois jogadores foram inscritos no início da temporada, graças a uma licença temporária que durava até ao final do ano civil, com os ‘blaugrana’ a terem de apresentar comprovativos de que estavam a cumprir a regra 1-1 (nunca ter gastos superiores aos rendimentos).



A negociar a venda de lugares VIP no seu estádio, por cerca de 100 milhões de euros, o FC Barcelona ainda procura uma resolução para o problema e para poder contar com os dois jogadores na segunda metade da temporada.



Contudo, a Liga espanhola parece estar irredutível e, de acordo com a imprensa, apenas vai aceitar inscrever os dois jogadores com garantias bancárias desse negócio e com uma parte do valor já pago ao clube.



Se Pau Victor vem da formação do clube, Dani Olmo foi a grande contratação do FC Barcelona para a nova temporada, com os catalães a pagarem 55 milhões de euros ao Leipzig para a contratação do campeão europeu por Espanha.



Caso o ‘Barça’ não consiga inverter esta situação, Dani Olmo poderá mesmo ativar uma cláusula que lhe permite rescindir o contrato, algo que poderia dar um enorme prejuízo aos catalães, que teriam de pagar o restante do contrato ao futebolista (cerca de 50 ME), além de perderem uma possível venda futura.



Esta não é a primeira vez que um jogador não é inscrito em Espanha devido ao não cumprimento das regras financeiras, algo que já aconteceu, por exemplo, com Pero León no Getafe, com o ex-médio a ficar seis meses sem jogar, algo que também pode ocorrer com Olmo.



O mau momento do FC Barcelona estende-se também aos relvados, com o clube a conquistar apenas um campeonato, uma Taça e uma Supertaça nos últimos cinco anos, algo já lamentado pelo neerlandês Frenkie de Jong, contratado em 2019/20 e que já admitiu que poderá não renovar o vínculo com a equipa da Catalunha.



“As pessoas pensam que quero ficar para sempre no FC Barcelona, porque a vida cá fora do futebol é boa. É boa, mas menos importante do que o que se passa dentro do campo. Se sentir que não consigo contribuir o suficiente, ou que a equipa não consegue competir, vou-me embora”, disse, em entrevista ao neerlandês Voetbal International.