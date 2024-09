Danilo Pereira troca PSG pelos sauditas do Al-Ittihad

O internacional luso, de 32 anos, deixa o PSG, onde estava há quatro épocas, desde 2020/21, altura em que se transferiu do FC Porto para a capital francesa, onde viria a conquistar três títulos de campeão de França (2022, 2023 e 2024), duas Taças de França (2021 e 2024), com participação em 157 jogos e 10 golos marcados, a que junta três assistências.



Com formação no Arsenal 72, Estoril Praia e Benfica, o internacional luso passou pelo Parma, Aris e Roda, antes de se vincular ao Marítimo, na época 2013/14.



Duas épocas depois, em 2015/16 transferiu-se do Marítimo para o FC Porto, cuja camisola envergou em 202 jogos, 30 dos quais na Liga dos Campeões, marcando 19 golos e feito oito assistências, tendo sido campeão nacional duas vezes (2018 e 2020), e conquistado a Supertaça (2018) e a Taça da Liga (2020).



Internacional português desde o escalão de Sub-18, Danilo Pereira estreou-se pela seleção principal em 31 de março de 2015, durante o jogo Portugal–Cabo Verde, somando 74 internacionalizações, dois golos e uma assistência com as quinas ao peito, com as quais conquistou o Euro2016 e a Liga das Nações em 2019.



O PSG agradeceu os serviços prestados pelo internacional luso, desejando-lhe o melhor para o resto da sua carreia, enquanto o Al-Ittihad deu-lhe as boas vindas no respetivo "site", sem fazer, igualmente, qualquer referência ao montante da transferência, bem como à duração do vínculo contratual.