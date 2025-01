Darwin Núñez salva Liverpool com bis em Brentford nos descontos

Em Encontro da 22.ª jornada, o antigo jogador do Benfica, que só tinha dois tentos na Premier League 2024/25, resolveu um jogo que parecia destinado ao empate, marcando aos 90+1 e 90+3 minutos.



Após dois empates, contra Manchester United e Nothingam Forest, o líder voltou aos triunfos e chega aos 50 pontos, mais sete do que Arsenal, que ainda vai jogar na ronda com o Aston Villa.



Em Brentford, os 'reds' mostraram-se desastrados no ataque, com 37 remates, só conseguindo resolver a partida com a entrada do suplente uruguaio, lançado no jogo aos 65 minutos.



A Liga inglesa continua, no entanto, a pender bem para o Liverpool, que tem um jogo em atraso, que vai acertar em 12 de fevereiro, no dérbi de Goodison Park, com o Everton.



O Fulham, de Marco Silva, conseguiu uma boa vitória em Leicester, impondo-se por 2-0, e continua tranquilo, em nono da tabela, com 33 pontos.



No estádio King Power, marcaram Smith Rowe, aos 48 minutos, e Adama Traoré, aos 68.



Destaque ainda para o Bournemouth, que subiu, provisoriamente, a sexto, com 37 pontos, ao golear fora o Newcastle por 4-1, num jogo em que brilhou o neerlandês Justin Kluivert, autor de um ‘hat-trick’, com tentos aos seis, 44 e 90+2 minutos, e ainda da assistência para o golo do húngaro Milos Kerkez, aos 90+6.



Por seu lado, o Crystal Palace bateu fora o West Ham por 2-0, num dos dérbis secundários de Londres, graças a dois golos do francês Jean-Philippe Mateta, aos 48 e 89 minutos, o segundo na transformação de uma grande penalidade.