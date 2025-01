Deco quer levar Luis Díaz para o Barcelona

A informação é avançada pelo diário espanhol "Sport", que revela como o diretor desportivo do Barcelona considera que o extremo colombiano do Liverpool, que também já passou pelo FC Porto antes de rumar a Inglaterra, é a peça fundamental para o clube dar o próximo salto já na próxima temporada.

De acordo com a mesma fonte, a boa relação que Deco tem com o representante do jogador, assim como a vontade que o extremo tem em vestir a camisola do Barcelona, são bons indicativos de que esta transferência poderá vir a concretizar-se.



Luis Díaz poderá não ter reconhecimento mediático mas a verdade é que os números deste "cafetero" não mentem: em 122 jogos disputados pelo Liverpool, Luis Díaz leva já um total de 36 golos marcados e 16 assistências, sendo que esta temporada já está muito perto de bater o recorde de golos numa época pelo clube inglês (13) - já leva 12 apontados em menos de metade das partidas realizadas em 2023/24 (24/51).



Contudo, é preciso não esquecer que o Barcelona atravessa um sério problema financeiro - a não inscrição de Dani Olmo ou Pau Víctor na Liga espanhola são exemplos disso mesmo - e que apenas a resolução de alguns dossiês poderão permitir ao clube ter fundo de maneio antes de sonhar em mais contratações para o plantel principal.



Recorde-se, ainda, que o Liverpool é neste momento líder isolado da Premier League, para além de liderar a fase regular da Liga dos Campeões.