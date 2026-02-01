Defesa Bruno Langa troca cipriotas do Pafos pelo Estrela da Amadora

"Bruno Langa é tricolor”, anunciou, nas suas redes oficiais a SAD estrelista, dando conta da transferência, a título de empréstimo, do internacional moçambicano, que assim regressa ao futebol português, de onde havia saído há dois anos.



O lateral esquerdo, natural de Maputo, representava os cipriotas do Pafos, onde se encontrava igualmente emprestado desde o verão de 2025 e somou um total de 321 minutos, repartidos em sete jogos da Liga cipriota, outros tantos na Liga dos Campeões e quatro jogos relativos à fase de qualificação.



Bruno Langa foi a oitava contratação do Estrela da Amadora neste mercado de inverno, depois dos também defesas Max Scholze e Yahya Kalley, dos médios Kevin Hoog Jansson, Tom Moustier e Eddy Doué e dos avançados Chilohem Onuoha e Sydney van Hooijdonk.



O Estrela da Amadora, 14.º classificado, com 20 pontos, recebe o Santa Clara, 15.º com 17, no sábado, a partir das 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora.