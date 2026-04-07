Defesa inglês Harry Maguire renova até 2027 com o Manchester United

Em declarações divulgadas no site dos 'red devils', Maguire, de 33 anos, afirmou que está “muito contente” por estender a ligação ao clube inglês e que os “melhores momentos” ainda estão por vir.



O defesa central disputou 266 jogos pelo United, conquistando uma Taça da Liga inglesa e uma Taça de Inglaterra desde que se juntou ao clube, em 2019, proveniente do Leicester.



Essa transferência, concretizazada por 87 milhões de euros (ME), eleva Maguire ao segundo lugar dos centrais mais caros da história, apenas superado pelo croata Josko Gvardiol, que custou cerca de 90 ME.



Nesta temporada, a sétima ao serviço do Manchester United, o inglês leva dois golos em 22 encontros.