Desportivo da Huila, de Paulo Torres, perde e está em oitavo no Girabola

O Desportivo da Huila, sob comando do treinador português Paulo Torres, perdeu hoje diante do São Salvador do Zaire por 1-0, em jogo da 14.ª jornada do campeonato angolano de futebol.

Em jogo disputado na província angolana do Zaire, o único golo da partida foi marcado por Lito, aos 83 minutos.



Com essa derrota, o Desportivo da Huila mantém o oitavo lugar do Girabola, com 16 pontos, enquanto o São Salvador do Zaire é o quarto, com 21.



Já o Wiliete de Benguela venceu o 1.º de Agosto por 1-0, na província angolana de Benguela, após golo de Merdi, aos cinco minutos, e está a um do líder, o Petro de Luanda.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 13 golos, seguido por Lito (São Salvador), Pedro Aparício (Petro de Luanda) e Betinho (Interclube), todos com cinco.