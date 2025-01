Desportivo da Lunda Sul eliminado da Taça da Confederação Africana em futebol

Os angolanos encerram a fase de grupos, diante do Stade Malien, do Mali, no reduto deste, em 19 de janeiro, já sem hipótese de apuramento.



O RS Berkane lidera o grupo, com 13 pontos, seguido do Stellenbosch FC, da África do Sul, com nove, o Stade Malien, é o terceiro com quatro, enquanto o Desportivo da Lunda Sul é o último, com apenas dois.



Para mesma competição, o Bravos do Maquis empatou 1-1, diante do Simba, da Tanzânia, em Luanda, e mantém esperança de garantir apuramento para os quartos de final, em jogo do Grupo A.



Os angolanos abriram o marcador, aos 13, por Abdningo Mostatlhaga, enquanto os visitantes empataram, após golo de Leonel Ateba, aos 69.



O Bravos do Maquis encerra a fase de grupos, diante do CS Sfaxien, da Tunísia, no reduto deste, em 19 de janeiro.



O CS Constantinois, da Argélia, lidera o Grupo A, com 12 pontos, o Simba é o segundo, com 10, enquanto o Bravos do Maquis tem sete, em terceiro, e o CS Sfaxien é o último sem qualquer ponto.