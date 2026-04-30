Despromovido Burnley despede treinador Scott Parker

“Scott Parker deixa o cargo de treinador principal do Burnley Football Club, por mútuo acordo”, informaram os ‘The Clarets’ na sua página oficial.



O despedimento do treinador, de 45 anos, acontece a quatro jornadas do final da Liga inglesa, com o Burnley despromovido no último fim de semana, após uma derrota em casa com o Manchester City (1-0).



A equipa, que é 19.ª classificada, a 16 pontos do primeiro lugar a salvo, ocupado pelo West Ham, de Nuno Espírito Santo, não vence na ‘Premier’ desde 11 de fevereiro, acumulando desde então seis derrotas e dois empates.



Do plantel do Burnley faz parte o médio português Florentino, emprestado pelo Benfica por dois milhões de euros, mas com cláusula de compra obrigatória na ordem dos 24 ME, num negócio que ascenderá a 26 ME.