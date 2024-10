Diego Martínez substitui Luis Carrión no Las Palmas

A saída de Luis Carrión foi confirmada, depois de o clube amarelo somar apenas três empates nos nove primeiros encontros do campeonato, ocupando o último posto, a cinco do Leganés, 17.º classificado e o primeiro a salvo da descida de divisão.Carrión, de 45 anos, tinha iniciado a temporada ao suceder García Pimienta, que rumou ao Sevilha após ter assegurado a manutenção do Las Palmas, que conta com os portugueses Dário Essugo e Fábio Silva, após experiências no Córdoba, Melilla, Numancia, Cartagena e Oviedo.