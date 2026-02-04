Diogo Jota entrou na `Hall of Fame` do Wolverhampton

“Para nós, foi uma decisão devastadora, mas fácil de tomar. Após a onda de dor e amor dos adeptos e do clube em si depois do acidente de julho passado, agimos rapidamente […] para o incluir no Hall of Fame”, explicou o lendário avançado John Richards.



Richards integra um comité independente que propõe os nomes para esta restrita galeria, integrada agora por Diogo Jota, o futebolista internacional português que morreu, em 03 de julho de 2025, aos 28 anos, juntamente com o irmão André Silva, de 25, num acidente de viação em Zamora, em Espanha.



As nomeações são “tipicamente resultado de detalhadas discussões durante várias semanas ou meses, mas neste caso a decisão foi unânime”, refletindo a “emoção avassaladora sentida pelos adeptos e pela comunidade do futebol” e “o notável legado que o Diogo deixou” no clube, salienta o Wolverhampton em comunicado.



A entrada de Jota no ‘Hall of Fame’ dos ‘Wolves’ foi assinalada num “evento íntimo e informal” no museu do clube, onde também existe um memorial dedicado ao português, que inclui camisolas, cachecóis e mensagens que foram deixadas no exterior do estádio após ser conhecida a sua morte.



Diogo Jota ‘aterrou’ em Wolverhampton, por empréstimo do Atlético de Madrid, em 2017/18 e aí ficou três temporadas, tendo ajudado o clube a sagrar-se campeão do Championship, o segundo escalão inglês.



Depois, o avançado internacional português, que integrou a seleção vencedora da Liga das Nações de 2025, mudou-se para o Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

