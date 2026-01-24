Futebol Internacional
Dortmund aproxima-se do Bayern de Munique
O Borussia Dortmund posicionou-se a oito pontos do líder Bayern Munique depois de ter vencido em casa do Union Berlim, por 3-0, em jogo da 19.ª jornada da Liga alemã.
Horas depois de os bávaros terem sofrido a primeira derrota da temporada na Bundesliga, em casa frente ao Augsburgo, por 2-1, o Dortmund aproximou-se ligeiramente da liderança, com 42 pontos, a oito do Bayern e com seis a mais do que o Hoffenheim (terceiro), que tem menos um jogo.
Com o português Diogo Leite a sair aos 76 minutos, o Union Berlim foi incapaz de impedir a terceira vitória seguida do Dortmund, que marcou por Emre Can (10 minutos), de grande penalidade, Nico Schlotterbeck (53) e Maximilian Beier (84).
Apesar da derrota e do quarto encontro consecutivo sem vencer, o Union Berlim continua num tranquilo nono lugar, com 24 pontos.
Antes, o Augsburgo impôs a primeira derrota ao Bayern Munique, que ainda esteve a vencer, com o golo do defesa japonês Hiroki Ito (23), mas os visitantes deram a volta já no quarto de hora final, pelo brasileiro Arthur Chaves (75), que se estreava hoje, e pelo francês Han Massengo (81).
Igualmente reforço de inverno do Augsburgo, o português Rodrigo Ribeiro não saiu do banco, tal como David Daiber no Bayern, que esteve perto de empatar no último lance, com um remate do francês Michael Olise, que embateu na barra.
