Dortmund consegue a reviravolta e aproxima-se do Bayern na Bundesliga

Com este triunfo, o Borussia, que contou com Fábio Silva na segunda parte, segue no segundo posto da Bundesliga, mas agora a seis pontos do Bayern, que no sábado empatou no terreno do Hamburgo (2-2).



A formação de Dortmund chegou à vantagem aos 44 minutos, por Anton, mas Julian Niehues deu a volta ao marcador com dois golos para o Heidenheim, aos 45+5 e aos 48.



Guirassy acabou por ser a figura da reviravolta do Borussia, primeiro ao refazer a igualdade, aos 68 minutos, de grande penalidade, e pouco depois a fazer o 3-2, aos 70.



Perto do fim, aos 85 minutos, o avançado de 29 anos poderia ter chegado ao ‘hat-trick’, em novo penálti, mas acabou por falhar o remate.



No outro jogo do dia, o Estugarda, ainda sem Tiago Tomás, lesionado, isolou-se no quarto lugar da Bundesliga, ao receber e bater o Friburgo, por 1-0, com um golo tardio do bósnio Demirovic, aos 90 minutos.

