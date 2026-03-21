Dortmund vence com reviravolta e mantém-se a nove pontos do Bayern Munique
O Borussia Dortmund recuperou frente ao Hamburgo de uma desvantagem de 2-0 para um triunfo por 3-2, para a 27.ª jornada da Liga alemã, e recolocou em nove pontos a diferença para o líder Bayern Munique.
O encontro teve ‘sotaque’ português, dado que Fábio Silva saiu do banco do Borussia Dortmund aos 59 minutos e o guarda-redes Daniel Fernandes e Fábio Vieira foram titulares no Hamburgo, que contou ainda com Fábio Baldé, a partir dos 68.
O Hamburgo chegou à vantagem de 2-0 com golos do nigeriano Philip Otele, aos 19 minutos, e do belga Albert Sambi Lokonga, aos 38, assistido por Fábio Vieira, mas o Borussia Dortmund, que falhou um penálti aos 45, por Felix Nmecha, deu a volta na segunda parte.
Dois penáltis cobrados de forma exemplar pelo argelino Ramy Bensebaini, aos 73 e 84 minutos, sem hipótese de defesa para Daniel Fernandes, e um golo de insistência pelo guineense Serhou Guirrasy, concretizaram a reviravolta favorável ao Dortmund.
Com o triunfo, o Borussia Dortmund, segundo posicionado, com 61 pontos, manteve os nove de diferença para o Bayern Munique, que, ao golear hoje por 4-0 o Union Berlim, continua imparável rumo à revalidação do título alemão.
(Com Lusa)