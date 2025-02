Dunkerque afasta Lille da Taça de França

O Dunkerque, do segundo escalão francês de futebol que é treinado pelo português Luís Castro, venceu o Lille, no desempate nas grandes penalidades (5-4), nos oitavos de final da Taça de França, após 1-1 no tempo regulamentar.

A jogar em casa, o primodivisionário Lille dominou o encontro, como esperado, mas enfrentou a consistência defensiva do adversário, e, apesar de ter criado várias oportunidades, só chegou ao golo aos 85 minutos através do internacional luso André Gomes, que tinha sido lançado em campo aos 71.



O Lille é o quarto classificado da Ligue 1, com 35 pontos, menos 15 do que o líder Paris Saint-Germain, ao cabo de 20 jornadas, enquanto o Dunkerque ocupa a quarta posição da Ligue 2, com 36 pontos, menos sete do que o líder Lorient, ao fim de 21 rondas.