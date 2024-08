Ed Sheeran é o acionista minoritário do Ipswich

Sem revelar o valor investido por Sheeran, o clube de Suffolk confirmou a aquisição, que coloca o músico como um investidor passivo, sem direito de voto e sem fazer parte do conselho diretivo.



O envolvimento do cantor com o emblema que apoia desde criança estende-se a 2021, quando passou a patrocinar o Ipswich, nas suas camisolas, e agora concretizou “o sonho de qualquer adepto de futebol”, explicou o próprio, citado em comunicado.



“Vivo em Suffolk desde os três anos, e mesmo viajando pelo mundo, Suffolk e o Ipswich sempre me fizeram sentir protegido e parte da comunidade. É uma alegria ser adepto. Há altos e baixos, mas o futebol é sobre as duas coisas. Não terei direito de voto nem integrarei a direção, estou só a pôr algum dinheiro no clube que amo, (...) por isso não me falem de contratações ou táticas”, escreveu o músico, na rede social Instagram.



O Ipswich marca o regresso à Premier League, de que foi despromovido em 2002, com a receção ao Liverpool no sábado, em Portman Road.