Edin Terzic renuncia ao cargo de treinador do Borussia Dortmund

"Penso que deve começar uma nova era no clube, com uma nova pessoa no comando", explicou Terzic, adiantando que a seguir à final da `Champions`, em Wembley, pediu uma reunião com os responsáveis, por entender que tinha chegado a hora de sair.

Terzic, de 41 anos, que tem muitos anos de Dortmund, primeiro no `staff` técnico e depois, desde dezembro de 2020, como treinador principal, num percurso que incluiu a conquista da Taça da Alemanha em 2020/21.

Na época de 2022/23, o Borussia Dortmund esteve a `instantes` da conquista do título, entrando na última jornada com mais dois pontos do que o Bayern Munique, mas acabou por empatar nessa última e cair para segundo.