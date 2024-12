Eduardo Coudet é o novo treinador do Alavés

O treinador argentino Eduardo Coudet vai substituir Luis García Plaza no comando do Alavés, com um contrato com o clube da Liga espanhola de futebol até ao final da época, com mais uma de opção.

O novo técnico do clube de Vitória, de 50 anos, já comandou durante duas épocas e meia o Celta de Vigo, ao serviço do qual cumpriu 84 jogos.



Depois da passagem por Espanha, Eduardo Coudet esteve ao comando de dois clubes brasileiros, o Atlético Mineiro e o Internacional de Porto Alegre, sendo que, anteriormente, tinha orientado Rosario Central, Tijuana e Racing de Avellaneda.



"Chacho", a alcunha porque é conhecido desde a sua carreira de futebolista, vai estrear-se na quinta-feira, em jogo da Taça do Rei, no reduto do Deportiva Minera, em Cartagena.



Luis García Plaza foi demitido depois do terceiro jogo consecutivo sem ganhar do Alavés na Liga espanhola, o empate a um golo na receção ao Leganés, que deixou a equipa no 16.º lugar, com 14 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.