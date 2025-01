Eintracht Frankfurt empata com Hoffenheim e falha aproximação ao segundo lugar

O avançado francês Hugo Ekitike abriu a contagem aos 26 minutos para os forasteiros, convertendo com sucesso um penálti, mas, já no segundo tempo, aos 65, o atacante nigeriano Gift Orban restabeleceu a igualdade, apenas dois minutos depois de ter sido lançado em campo.



Aos 71, Ekitike voltou à carga e fez o 'bis', após assistência do dinamarquês Rasmus Kristensen, colocando novamente a formação de Frankfurt na frente do marcador, com o Hoffenheim a chegar ao golo que valeu o empate já no período de descontos (90+5), pelo checo Adam Hlozek.



Com este empate, o Eintracht Frankfurt segue no terceiro lugar da Bundesliga com 37 pontos, menos cinco do que o Bayer Leverkusen, que empatou no sábado com o Leipzig, também a duas bolas, e menos 11 face ao líder Bayern Munique, que venceu o Friburgo por 2-1 no sábado.



Por seu turno, o Hoffenheim é o 15.º classificado, com 18 pontos.



No outro jogo do dia na Alemanha, o St. Pauli recebeu e bateu o Union Berlim - com Diogo Leite no ‘onze’ -, por 3-0, com dois golos do guineense Morgan Guilavogui, aos 31 e aos 51, e outro apontado por Danel Sinani, aos 90+3, a passe do guineense, que foi a grande figura do jogo.



Com os três pontos, o St. Pauli ultrapassou o Hoffenheim, bem como o rival de hoje na tabela classificativa, somando 20 pontos, tal como o Union Berlim, e mais dois do que o Hoffenheim.



O Bayern Munique lidera o campeonato com 48 pontos, mais seis do que o campeão em título Bayer Leverkusen.