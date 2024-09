Eintracht Frankfurt vence e mantém-se na perseguição ao líder Bayern Munique

Com golos de Larson, aos 31 minutos, e de Marmoush, aos 80, o Eintracht garantiu o triunfo que o mantém na terceira posição da Bundesliga, com nove pontos, em igualdade com o Friburgo, que pouco antes se impôs ao Heidenheim por 3-0.



Ambas as equipas seguem a três pontos de distância do Bayern Munique, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, que hoje goleou o Werder Bremen por 5-0.



Depois de a meio da semana se terem tornado na primeira equipa a marcar nove golos num encontro da nova Liga dos Campeões, ao imporem-se por 9-2 ao Dínamo Zagreb, os bávaros voltaram a golear, num jogo em que inglês Michael Olise ‘bisou’, com tentos aos 23 e 60 minutos.



Com os portugueses João Palhinha e Raphaël Guerreiro a serem utilizados no segundo tempo, Musiala (32), Harry Kane (57) e Gnabry (65) marcaram os restantes golos do Bayern Munique, que se mantém invicto na competição, com 12 pontos.