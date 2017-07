Embate entre Arsenal e Leicester inaugura `Premier League`

Lusa 06 Jul, 2017, 17:17 / atualizado em 06 Jul, 2017, 17:18 | Futebol Internacional

A ronda, que vai prosseguir durante o fim de semana, fecha no domingo (13 de agosto), com o Manchester United, orientado por José Mourinho e que volta a apostar forte na reconquista do título - contratou para já o defesa-central do Benfica Lindelof -, a receber o West Ham, clube no qual alinha o defesa-central José Fonte.



Numa época em que volta a apostar forte, para já com as milionárias contratações do português Bernardo Silva ao Mónaco e do guarda-redes brasileiro Ederson ao Benfica, o Manchester City, do espanhol Pep Guardiola, vai a casa do recém-promovido Brighton.



O Watford, que este ano será orientado por Marco Silva, técnico que deixou o despromovido Hull City, arranca a liga a receber no sábado o eterno candidato ao título Liverpool, enquanto o Southampton, no qual alinha o defesa-direito Cedric Soares, recebe no mesmo dia o Swansea.



O campeão em título Chelsea tem aparentemente uma tarefa teoricamente acessível no arranque do campeonato, recebendo em Stanford Bridge o Burnley, enquanto o Tottenham, vice-campeão, desloca-se a casa do Newcastle, recém-promovido.



O Huddersfield, de regresso à 'Premier League' depois de 25 anos de ausência (desceu em 1972), arranca a prova em casa do Crystal Palace.