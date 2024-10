Esloveno Tadej Pogacar vence Volta à Lombardia pela quarta vez consecutiva

O esloveno continuou a senda dominadora que tem mantido ao longo de toda a temporada de 2024 ao concluir os 255 quilómetros que ligaram as cidades italianas de Bergamo e Como, em 6:04.58 horas.



Com a vitória na Lombardia, onde somou o segundo 'Monumento' da temporada, depois da Liège-Bastogne-Liège, o esloveno alcançou o 25.º triunfo da época, entre os quais se contam a Volta França, a Volta a Itália e o título de campeão do mundo de fundo.



Com 88 vitórias como profissional, Pogacar impôs-se em mais de três minutos ao belga campeão olímpico Remco Evenepoel, que foi segundo, e ao italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), terceiro, a 4.31 minutos.



Numa prova em que o português Rui Costa (EF Education-EasyPost) não terminou, o líder da UAE Emirantes atacou a 48 quilómetros da meta, no início da subida para Colma de Sormano, uma das mais exigentes do último 'Monumento' da época, com quase 5.000 metros de desnível acumulado.



Em apenas seis quilómetros, o campeão do mundo, conseguiu uma vantagem de um minuto, que aumentou a 14 quilómetros da meta, 'matando' a concorrência.



Com o triunfo na 118.ª edição da Volta à Lombardia, penúltima prova do World Tour da temporada, Pogacar igualou o recorde de Coppi de quatro títulos consecutivos na Lombardia (entre 1946 e 1949), sendo que o italiano conseguiu ainda mais uma vitória em 1954.



Coppi é ainda o recordista absoluto de vitórias, com cinco, mais uma do que o seu compatriota Alfredo Binda (1925, 1926, 1927 e 1931) e do que três vezes vencedor do Tour e uma do Giro.