Futebol Internacional
Mundial 2026
Espanha, Bélgica e Suíça também já estão no Mundial
Espanha, Bélgica, Áustria, Escócia e Suíça asseguraram as últimas vagas de qualificação direta da Europa para o Campeonato do Mundo de 2026, ao vencerem os respetivos grupos. Com o apuramento destas cinco nações, 39 seleções têm já presença garantida no torneio.
Esta terça-feira, em Sevilha, os espanhóis, atuais campeões da Europa, asseguraram o primeiro lugar do Grupo E com um empate frente à Turquia (2-2), marcando por Dani Olmo (4 minutos) e Mikel Oyarzabal (62), com Deniz Gül (42), do FC Porto, e Salih Özcan (54) a ripostarem.
Samu, também do FC Porto, foi lançado na segunda parte pela roja, campeã do mundo em 2010, que consumou a 17.ª presença (13.ª seguida) na maior prova de seleções e continua a acompanhar Alemanha, França e Portugal no quarteto de seleções europeias totalistas de presenças em Europeus e Mundiais - disputaram sete cada - no século XXI.
Além dessas marcas, igualou o recorde de 64 partidas sem perder em qualificações para Campeonatos do Mundo fixado pelo Brasil em 2023, que apenas pode ser batido após o Mundial2030, para o qual já está apurada como coanfitriã, a par de Portugal e Marrocos.
A Espanha desfez o pleno de vitórias na qualificação e fechou com 16 pontos, três acima da Turquia, segunda e relegada para os play-offs, enquanto Geórgia e Bulgária, ambas com três, já estavam eliminadas, tendo os búlgaros batido em casa os georgianos (2-1).
Giorgi Kochorashvili, do Sporting, jogou nos visitantes, que tiveram Nodar Lominadze, do Estoril Praia, no banco, tal como Atanas Chernev, do Estrela da Amadora, nos anfitriões.
A Turquia irá definir o seu futuro em março de 2026, acompanhada por mais 15 seleções, das quais 12 acederam à repescagem por terem sido segundas das suas ‘poules’, casos de Albânia, Bósnia-Herzegovina, Dinamarca, Eslováquia, Itália, Kosovo, País de Gales, Polónia, República Checa, República da Irlanda, que foi oponente de Portugal, e Ucrânia.
Irlanda do Norte, Macedónia do Norte, Roménia e Suécia agarraram as restantes vagas, determinadas pelo desempenho na edição 2024/25 da Liga das Nações e destinadas às equipas abaixo do segundo lugar, sendo que os macedónios até poderiam ter vencido o Grupo J, mas derraparam em Gales (7-1) e viram a Bélgica vencer o Liechtenstein (7-0).
Apostando em Dodi Lukébakio, do Benfica, na segunda parte, os belgas atingiram a 15.ª presença, e quarta seguida, com golos de Hans Vanaken (minuto 03), Jérémy Doku (34 e 41), Brandon Mechele (52), Alexis Saelemaekers (55) e Charles De Ketelaere (57 e 59).
A Bélgica acumulou 18 pontos, contra 16 do País de Gales e 13 da Macedónia do Norte, que sofreu por Harry Wilson - dois dos seus três golos foram de penálti -, David Brooks, Brennan Johnson, Daniel James e Nathan Broadhead, sendo que Bojan Miovski reduziu.
O já eliminado Cazaquistão foi quarto, com oito pontos, e o Liechtenstein ficou a ‘zeros’.
Na ‘poule’ C, a Escócia festejou o regresso aos Mundiais 28 anos depois com um êxito caseiro perante a Dinamarca (4-2), selado no fim pelos suplentes Kieran Tierney (90+3 minutos) e Kenny McLean (90+9), que ‘faturou’ do meio-campo, rumo à nona presença.
Antes, Rasmus Hojlund (57), de grande penalidade, e Patrick Dorgu (82) tinham reagido aos golos de Scott McTominay (03), com um pontapé acrobático, e Lawrence Shankland (78), num jogo em que os nórdicos lançaram de início Morten Hjulmand, do Sporting, e Victor Froholdt, do FC Porto, e viram Rasmus Kristensen ser expulso depois do 1-1 (62).
A Escócia totalizou 13 pontos, contra 11 da Dinamarca, seguindo-se a Grécia, com sete, que já estava arredada e empatou na Hungria com a Bielorrússia (0-0), última, com dois.
Trofim Melnichenko, do FC Porto B, foi chamado pelos anfitriões no segundo tempo, ao contrário de Georgios Vagiannidis, do Sporting, suplente não utilizado do lado helénico.
Um empate no Kosovo (1-1) bastou à Suíça para assegurar a liderança do Grupo B e a 13.ª presença, e sexta seguida, num jogo em que Florent Muslija (74) ripostou o golo de Ruben Vargas (47) pelos helvéticos, que fizeram 14 pontos, três acima dos balcânicos.
A já eliminada Eslovénia foi terceira, com quatro, após empatar na Suécia (1-1), última, com dois, que contou com Gustaf Lagerbielke, do Sporting de Braga, nos minutos finais.
De volta aos Mundiais 28 anos depois, para uma oitava participação, está igualmente a Áustria, cujo comando da ‘poule’ H foi obtido com um empate na receção à Bósnia (1-1).
Sob arbitragem do português João Pinheiro, Haris Tabaković adiantou os balcânicos (12 minutos), sem Amar Dedić, do Benfica, na ficha de jogo, mas Michael Gregoritsch (78) igualou para os anfitriões, cujo banco incorporou Florian Grillitsch, do Sporting de Braga.
A Áustria contabilizou 19 pontos, seguindo-se a Bósnia, com 17, e a Roménia, com 13 e vitoriosa em casa ante San Marino (7-1), último, a ‘zeros’ - o Chipre foi quarto, com oito.
A 23.ª edição do Mundial realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos automaticamente qualificados como anfitriões, aos quais já se juntaram mais 36 apurados, entre os quais 12 da Europa, que vai ter 16 representantes.
Seleções já apuradas para o Mundial2026
ÁFRICA
Marrocos (7.ª presença)
Tunísia (7.ª)
Egito (4.ª)
Argélia (5.ª)
Gana (5.ª)
Cabo Verde (estreante)
África do Sul (4.ª)
Costa do Marfim (4.ª)
Senegal (4.ª)
AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS
Canadá (3.ª - qualificado como anfitrião)
Estados Unidos (12.ª - qualificado como anfitrião)
México (18.ª - qualificado como anfitrião)
AMÉRICA DO SUL
Argentina (19.ª - campeã em 1978, 1986 e 2022)
Brasil (23.ª - campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
Equador (5.ª)
Colômbia (7.ª)
Uruguai (15.ª - campeão em 1930 e 1950)
Paraguai (9.ª)
ÁSIA
Austrália (7.ª) [*]
Coreia do Sul (12.ª)
Irão (7.ª)
Japão (8.ª)
Jordânia (estreante)
Uzbequistão (estreante)
Qatar (2.ª)
Arábia Saudita (7.ª)
EUROPA
Inglaterra (17.ª - campeã em 1966)
França (17.ª - campeã em 1998 e 2018)
Croácia (7.ª)
Portugal (9.ª)
Noruega (4.ª)
Alemanha (21.ª - campeã em 1954, 1974, 1990 e 2014)
Países Baixos (12.ª)
Espanha (17.ª - campeã em 2010)
Bélgica (15.ª)
Suíça (13.ª)
Áustria (8.ª)
Escócia (9.ª)
OCEANIA
Nova Zelândia (3.ª)
[*] - A Austrália pertence à Oceania, mas cumpre a fase de qualificação na zona asiática
(Com Lusa)
