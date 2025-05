Espanha chama Samu para a Liga das Nações

O jogador dos ‘dragões’ continua a integrar as escolhas do selecionador Luis de la Fuente, agora para a fase decisiva da Liga das Nações, na qual a Espanha defronta a França nas meias-finais, em 05 de junho, um dia depois de Portugal jogar com a anfitriã Alemanha.



Isco, do Bétis, regressa à seleção quase seis anos depois de ter feito o último encontro pela ‘roja’, após uma lesão o ter impedido de estar no Euro2024, que a Espanha conquistou.



Peça fundamental nessa conquista, o médio Rodri vai falhar a final four da Liga das Nações, apesar de já ter recuperado da lesão no joelho que o deixou fora de competição cerca de oito meses, mas ainda sem estar a 100%.



O defesa Dani Vivian (Athletic Bilbau) e os médios Gavi e Fermín López, ambos do FC Barcelona, também regressaram à convocatória.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Unai Simón (Athletic Bilbau), David Raya (Arsenal/Ing) e Álex Remiro (Real Sociedad).



- Defesas: Pedro Porro (Tottenham/Ing), Óscar Mingueza (Celta), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian (Athletic Bilbau), Dean Huijsen (Bournemouth/Ing), Marc Cucurella (Chelsea/Ing) e Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Ale).



- Médios: Martín Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Arsenal/Ing), Gavi (FC Barcelona), Pedri (FC Barcelona), Fermín López (FC Barcelona), Isco (Betis), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germani/Fra) e Álex Baena (Villarreal).



- Avançados: Yeremy Pino (Villarreal), Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbau), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Galatasaray/Tur) e Samu (FC Porto/Por).