Espanyol soma quinta vitória seguida na La Liga na visita a Bilbau

Em San Mamés, a formação basca até se adiantou no marcador, aos 38 minutos, por intermédio do avançado Alex Berenguer, mas os 'periquitos' restabeleceram a igualdade ainda antes do intervalo, aos 44, graças ao defesa Carlos Romero.



O golo da vitória dos comandados por Manolo González foi apontado por Pere Milla, aos 52, e, apesar de os anfitriões terem tido mais posse de bola e mais remates durante os 90 minutos, os três pontos foram para os catalães, que somam agora 33.



O Espanyol aproveitou o desaire do Villarreal, que perdeu no domingo em casa com o líder FC Barcelona (2-0), e está a apenas a dois pontos do 'submarino amarelo', que segue no quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, mas tem menos uma partida disputada.



Por seu turno, o Athletic Bilbau averbou o segundo desaire seguido e está em oitavo, com 23 pontos, mais longe da Europa.



No fecho do ano civil, o FC Barcelona comanda o campeonato com 46 pontos, mais quatro do que o Real Madrid (42) e mais nove do que o Atlético de Madrid (37), todos com 18 jogos já feitos (tal como o Athletic Bilbau).

