Estreante Cabo Verde joga apuramento com Arábia Saudita

Depois de empatar face a dois campeões do Mundo, a Espanha (0-0) e o Uruguai (2-2), os africanos defrontam um adversário teoricamente mais fácil, mas que também já empatou os sul-americanos e está na corrida ao apuramento no Grupo H.



Para o jogo de Houston, com início às 01:00 de sábado (em Lisboa), os comandados de Bubista vão tentar ser o primeiro estreante a seguir em frente, depois das ‘quedas’ de Curaçau e Jordânia e com o Uzbequistão ainda a zero.



No outro encontro do Grupo H, a campeã europeia Espanha defronta o vice-campeão sul-americano Uruguai, num embate entre duas formações obrigadas a pontuar – uma derrota pode colocar os espanhóis na rota da Argentina e os uruguaios de volta a casa.



Antes, pela 20:00, as já apuradas França e Noruega decidem o vencedor do Grupo I, enquanto o Senegal defronta o Iraque necessitado de vencer por pelo menos dois golos para ter reais hipóteses de ainda ser um dos oito melhores terceiros.



A fechar o 16.º dia, fecha o Grupo G, também ainda sem qualquer apurado, mas com o Egipto a partir na frente, com quatro pontos, contra dois de Irão e Bélgica e um da Nova Zelândia.



A formação europeia defronta o conjunto da Oceânia, enquanto os africanos defendem a liderança face aos asiáticos.



Pelo terceiro dia consecutivo, Portugal pode selar, no ‘sofá’, o apuramento para os 16 avos de final do Mundial2026, precisando que um das três seleções que fechar em terceiro, nos grupos G, H e I, o faça com menos de quatro pontos.



Depois de 15 dias, já se qualificaram México, África do Sul, Suíça, Canadá, Bósnia-Herzegovina, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Países Baixos, Japão, Suécia, França, Noruega, Argentina e Colômbia.

