Estudo aponta que cólera foi expressão facial mais exibida pelos jogadores

Em comunicado divulgado esta noite, o laboratório da Faculdade de Medicina e Ciência Biomédicas, da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, apresenta os resultados do estudo “A neuropsicofisiologia da expressão facial da emoção: estudo de caso com jogadores no campeonato do mundo de Futebol de 2026”.



Os dados foram obtidos “após a análise dos vídeos dos 104 jogos da competição, sendo as emoções em estudo a alegria, a tristeza, o medo, a cólera, a dor (a segunda vez que é analisada enquanto emoção básica) o desprezo, a surpresa e a aversão”, lê-se na nota.



“A manifestação da expressão de emoção cólera surgiu muito frequente e intensamente durante o jogo (7/10), seguida da tristeza, da alegria e da dor”, acrescenta.



Segundo o coordenador do estudo, Freitas Magalhães, o objetivo foi “verificar a frequência e a intensidade da expressão facial em jogadores provenientes de países e grupos étnicos diferenciados em contexto de competição, e fazer a comparação com competições anteriores”.



“Num quadro de competição, a exibição emocional é também uma demonstração de conduta humana, elevada, por vezes, ao extremo da agressividade, pretendendo-se, em primeiro lugar, que os adversários vislumbrem quem tem o poder", disse, citado no comunicado.



O Campeonato do Mundo de Futebol terminou no domingo com a vitória da Espanha e contou com a presença de 48 seleções, entre as quais Portugal.



O Laboratório de Expressão Facial da Emoção “já tinha analisado as expressões faciais nos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022, tendo obtido resultados semelhantes, com exceção dos da dor”, a qual apenas foi avaliada, pela primeira vez, no mundial do Qatar.



Freitas-Magalhães salienta que, após a análise de 360 jogos, dos últimos cinco mundiais, “constata-se um padrão neuropsicofisiológico da expressão facial da emoção (cólera, tristeza, alegria e dor)”.