Estugarda goleia Wolfsbrugo

A jogar em casa, o Estugarda chegou à vantagem aos 21 minutos com Deniz Undav a marcar o seu 14.º golo na Bundesliga e a cimentar a posição de segundo melhor marcador da prova.



Aos 30 minutos, Jamie Leweling a finalizar um ataque rápido da equipa da casa, marcou o 2-0, tendo 'bisado' 12 minutos depois, na sequência de um lançamento lateral.



O português Tiago Tomás entrou ao minuto 88, para o lugar de Chris Fuhrich, e ainda foi a tempo de participar no quarto golo do Estugarda, ao assistir Nikolas Nartey aos 90+5 minutos.



O Estugarda mantém o quarto posto na Liga alemã, agora com os mesmos 46 pontos que o terceiro, Hoffenheim, que perdeu no sábado com o St. Pauli (1-0), enquanto o Wolfsburgo cai para o 17.º lugar, o primeiro de despromoção, com 20 pontos, a dois pontos do lugar de play-off agora ocupado pelo Werder Bremen.

