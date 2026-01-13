Estugarda sobe provisoriamente ao terceiro lugar na Liga alemã

O jogo, da 17.ª jornada da Bundesliga, deixa o Estugarda com 32 pontos, mais três do que o Leipzig, que recebe na quarta-feira o Friburgo.



No Neckar Stadion, o Estugarda viu-se a perder no minuto cinco, com um cabeceamento de Rasmus Kristensen.



Ermedin Demirovic aproveitou uma descoordenação entre o guarda-redes Kaua Santos e Aurèle Amenda para empatar, aos 26, e, passados nove minutos, Deniz Undav deu a vantagem aos locais.



Nos 10 minutos finais, Ayoube Amaimouni-Echghouyab empatou a partida e, aos 87, Nikolas Nartey assegurou a vantagem final do Estugarda.



Mais cedo, o embate entre Hamburgo e Bayer Leverkusen, agendado para hoje à noite, foi adiado devido às condições climatéricas.



Segundo a Liga alemã (DFL), as condições climatéricas em Hamburgo, onde se verifica alguma neve e gelo, criam riscos na cobertura do Volksparkstadion que desaconselham a realização da partida, que se deveria iniciar às 19:30 locais (20:30 em Lisboa).



Este é já o terceiro jogo que não se realiza na Alemanha após a pausa de inverno devido ao mau tempo - na 16.ª jornada, ficaram por jogar St.Pauli-Leipzig e Werder Bremen-Hoffenheim.



O Hamburgo, atualmente na 13.ª posição, conta no plantel com os portugueses Daniel Fernandes, Fábio Vieira e Fábio Baldé. O Bayer Leverkusen é o quarto classificado.