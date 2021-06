Euro2020: Portugal sofreu em 2004 a mais dolorosa derrota da sua história

Depois de uma primeira fase sofrida, também por culpa de um desaire a abrir com os helénicos, Portugal ultrapassou uns ‘quartos’ para a lenda, com a Inglaterra, e umas ‘meias’ tranquilas, face aos Países Baixos, para cair quando parecia ter tudo para conquistar, finalmente, um título.



A canção de Nelly Furtado, ‘bandeira’ do Euro2004, falava de uma “força que ninguém pode parar” e a seleção do brasileiro Luiz Felipe Scolari fez jus à letra, exceto nos dois traumatizantes encontros com a Grécia, que chegou a solo luso sem qualquer triunfo numa fase final.



Portugal ainda resistiu ao desaire com os gregos no jogo de abertura (1-2 nas Antas), mas a história repetiu-se na final (0-1 na Luz), e o ‘sonho’ virou ‘pesadelo’, depois de um mês de euforia, num país repleto de bandeiras nas janelas.



Tudo acabou como começou, em enorme frustração, mas, pelo meio, a seleção lusa mostrou grande alma e fez sonhar o país, sobretudo pelo que fez face à Espanha (1-0), a fechar a primeira fase, e à Inglaterra (6-5 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos), nos quartos de final.



Qualificado na qualidade de anfitrião, Portugal não convenceu na longa fase preparação, sob o comando do técnico que tinha levado o Brasil ao ‘penta’ em 2002, ao sofrer algumas derrotas preocupantes, incluindo um 0-3 com a Espanha.



A desconfiança era generalizada e o cenário piorou muito com a estreia, a primeira derrota face à Grécia, num embate em que Portugal só marcou nos descontos (90+3 minutos), pelo emergente Cristiano Ronaldo.



Os alarmes dispararam e Scolari foi ‘obrigado’ deixar-se de ‘teimosias’ e a promover ao ‘onze’ jogadores como Deco, Ricardo Carvalho e Nuno Valente, todos campeões europeus pelo FC Porto, e ainda o benfiquista Miguel.



A equipa respondeu com um indispensável triunfo sobre a Rússia, por 2-0, selado por Maniche e o suplente Rui Costa, num jogo em que o ex-guarda-redes de Benfica e FC Porto Ovchinnikov ajudou, ao ver o vermelho direto aos 45 minutos.



Apesar do triunfo, Portugal estava obrigado a vencer a Espanha - que, por seu lado, não podia perder – e, com Cristiano Ronaldo no ‘onze’, em vez de Simão, consegui-o, com um golo aos 57 minutos, altura em que Nuno Gomes, mais um jogador que começara no banco, bateu Casillas (1-0).



Nos ‘quartos’, viveu-se na Luz o que teria sido uma final de sonho, com Portugal a superar a Inglaterra, de Sven-Goran Eriksson, no desempate por pontapés da marca da grande penalidade, após duas horas de enorme intensidade.



A ‘lotaria’ foi decidida de forma dramática pelo guarda-redes Ricardo, que defendeu, sem luvas, o remate de Darius Vassell e apontou o 6-5 final, isto depois de, pelo meio, Hélder Postiga ter convertido um penálti à ‘Panenka’, que, se tivesse falhado, teria custado o adeus de Portugal.



Nos 120 minutos, os ingleses adiantaram-se muito cedo, com um tento de Michael Owen (três minutos), mas o ‘banco’ luso deu a volta ao jogo - Postiga (83) e, novamente, Rui Costa (110) -, para, aos 115, Frank Lampard forçar o prolongamento.



Já sem França, Itália e Alemanha, Portugal passou a ser o principal favorito e confirmou-o nas ‘meias’, face aos Países Baixos, vencendo de forma mais convincente do que o 2-1, selado por Cristiano Ronaldo e um ‘golão’ de Maniche, aparenta.



A primeira final estava conquistada, mas, então, o talento da equipa lusa voltou a esbarrar no pragmatismo dos surpreendentes gregos, vencedores com um tento de Angelos Charisteas, que deixou um país em lágrimas.