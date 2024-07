Euro2024. Inglaterra e Países Baixos lutam por um lugar na final

Depois de a seleção espanhola, três vezes campeã, assegurar a sua quinta presença no encontro decisivo, ao bater a França, esta quarta-feira, em Dortmund, a partir das 20h00 em Lisboa, defrontam-se Inglaterra e Países Baixos.





Apesar do talento existir na equipa, Ronald Koeman tem sido pragmático na abordagem a esta competição. A equipa neerlandesa entra para o desafio na máxima força.





A "laranja mecânica" tem sido uma seleção capaz de competir com diferentes abordagens ao jogos. A equipa parece ter "acertado o passo" na fase a eliminar, mas entrou nestas meias-finais sem os olhares mediáticos das outras três seleções.





Na única vez que atingiu uma final de um Europeu, os Países Baixos viveram em 1988 o momento mais feliz da sua história como seleção.





Do outro lado pressionado entra o selecionadorGareth Southgate sem extrair futebolisticamente o melhor dos muitos talentos que tem em mãos. A Inglaterra tem mostrado fibra e capacidade de sair de cenários complicados, mas ainda não conseguiu vencer um jogo no tempo regulamentar.





As maiores dúvidas para este jogo estão na defesa inglesa. Luke Shaw está apto e pode somar os primeiros minutos na competição, enquanto Marc Guéhi substituído por Ezri Konsa frente à Suíça, está de regresso após cumprir castigo.



Historial na prova





A seleção inglesa afastou a Suíça nos quartos de final, no desempate por grande penalidades (5-3, após 1-1 no prolongamento) e a Eslováquia, após prolongamento (2-1, após 1-1 no tempo regulamentar), sem ainda ter confirmado em campo o favoritismo à conquista do "cetro", que seria o primeiro da sua história.



Os ingleses ainda têm bem presente a derrota na última edição, nos penáltis (3-2), em Wembley, frente à Itália, a grande desilusão deste Euro2024, eliminada nos oitavos de final, pelo que, pretendem, além de atingir o jogo mais esperado, exibir-se ao nível desejado.



Se a seleção dos "três leões" chega a esta fase da competição sem convencer, os neerlandeses, de Ronald Koeman, têm sido mais esclarecidos e derrotaram, sempre nos 90 minutos, a Turquia, por 2-1, nos "quartos" e a Roménia, por 3-0, nos "oitavos".



A final da 17.ª edição do Campeonato da Europa está marcada para domingo, às 21:00 (20:00), no Estádio Olímpico de Berlim.