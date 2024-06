Euro2024. Mbappé escapa à operação ao nariz

Segundo o L’Equipe,, que se lesionou durante o encontro de segunda-feira com a Áustria, da primeira jornada do Grupo D do Euro2024, que aos gauleses venceram por 1-0., da segunda ronda do agrupamento, se o staff médico francês assim decidir.No final do encontro, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, mostrou-se também otimista, avançando que não seria preciso qualquer operação.Por seu lado, o selecionador francês Didier Deschamps, tinha mostrado preocupação.”, afirmou Deschamps no final, em declaração à TF1.Autor da jogada que originou o único golo do desafio, aos 38 minutos, ao centrar da direita para o cabeceamento de Maximilian Wüber, para a própria baliza, o atacante de 25 anos lesionou-se aos 86 minutos, depois de acertar com o nariz nas costas de Kevin Danso, central dos austríacos.Mbappé ficou a sangrar do nariz, saiu do terreno, ainda reentrou, sem autorização do árbitro, o que lhe custou um cartão amarelo, acabando por ser substituído por Olivier Giroud, aos 90 minutos.





Jogador terá de usar máscara



“(Mbappé) será submetido a tratamento nos próximos dias, sem ser submetido já a cirurgia”, afirmou em comunicado a Federação Francesa de Futebol (FFF), que confirmou a extensão da lesão do avançado campeão mundial em 2018.



Na mesma nota, a FFF acrescenta que será feita uma máscara de proteção para permitir ao dono da camisola 10 o regresso à competição “após um período dedicado ao tratamento”.



A França volta a jogar na sexta-feira, defrontando os Países Baixos, em desafio da segunda jornada do Grupo D, marcado para as 20h00 de Lisboa, em Leipzig.



Campeão do mundo em 2018, "vice" em 2022, edição em que foi o melhor marcador, e vencedor da Liga das Nações em 2021, Kylian Mbappé, de 25 anos, cumpriu na segunda-feira a 80.ª internacionalização pela França, pela qual soma 47 golos.