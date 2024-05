Euro2024. Polónia com Lewandowski e mais 28

Da lista, 25 dos jogadores jogam fora da Polónia, num grupo em que se destacam Robert Lewandowski (FC Barcelona), mas também Wojciech Szczesny e Arkadiusz Milik (Juventus) ou Piotr Zielinski (Nápoles).



A Polónia, que garantiu a vaga no Europeu da Alemanha já no play-off, depois de vencer em março a Estónia (5-1) e o País de Gales nas grandes penalidades (0-0, 5-4), fará ainda dois jogos particulares antes da competição, com a Ucrânia e a Turquia.



No Europeu, os polacos integram o Grupo D, com os Países Baixos (jogo a 16 de junho), a Áustria (21) e a França (25), vice-campeã mundial.



Lista de 29 pré-convocados:



- Guarda-redes: Wojciech Szczesny (Juventus/Ita), Marcin Bulka (Nice/Fra), Lukasz Skorupski (Bolonha/Ita) e Oliwier Zych (Puszcza Niepolomice).



- Defesas: Jan Bednarek (Southampton/Ing), Bartosz Bereszynski (Empoli/Ita), Pawel Bochniewicz (Heerenveen/Hol), Pawel Dawidowicz (Verona/Ita), Jakub Kiwior (Arsenal/Ing), Timoteusz Puchacz (Kaiserslautern/Ale), Bartosz Salamon (Lech Poznan) e Sebastian Walukiewicz (Empoli/Ita).



- Médios: Przemyslaw Frankowski (Lens/Fra), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton/Ing), Jakub Piotrowski (Ludogorets/Bul), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Bartosz Sliz (Atalanta/Ita), Damian Szymanski (AEK/Gre), Sebastian Szymanski (Fenerbahce/Tur), Michal Skoras (Club Brugge/Bel), Kacper Urbanski (Bolonha/Ita), Nicola Zalewski (Roma/Ita) e Piotr Zielinski (Nápoles/Ita).



- Avançados: Adam Buksa (Antalyaspor/Tur), Robert Lewandowski (FC Barcelona/Esp), Arkadiusz Milik (Juventus/Ita), Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir/Tur) e Karol Swiderski (Verona/Ita).