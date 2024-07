Euro2024: UEFA investiga gesto indecente do inglês Jude Bellingham

A UEFA está a analisar um gesto potencialmente ofensivo do inglês Jude Bellingham no triunfo sobre a Eslováquia no Euro2024 de futebol, no domingo, que o pode afastar do jogo dos quartos de final frente à Suíça.

Em causa está "uma potencial violação das regras básicas de conduta decente" quando o jogador do Real Madrid levou a mão em direção aos genitais, movendo-a para a frente e para trás, enquanto estava virado para o banco de suplentes eslovaco.



O gesto surgiu depois de marcar o golo do empate 1-1, de forma acrobática, aos 90+5 minutos, que salvou a Inglaterra de ser afastada do Europeu, depois de Ivan Schranz ter adiantado os eslovacos aos 25 minutos.



No início do prolongamento, Harry Kane consumaria a reviravolta 2-1.



Se a UEFA acusar Bellingham de má conduta, o médio de 21 anos pode falhar o desafio dos quartos de final, marcado para sábado, ante a Suíça, que surpreendeu ao afastar a campeã europeia Itália com a vitória por 2-0.