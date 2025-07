Europeu feminino. Espanha está na final

A partida foi muito disputada, as duas seleções precisaram de tempo extra para haver a segunda finalista.





Só aos 113 minutos, a Espanha, por intermédio de Aitana Bonmati, marcou e colocou-se em vantagem, num resultado que não voltou a sofrer alterações.





A equipa campeã do mundo eliminou a Alemanha e qualificou-se para a final do Europeu. A partida derradeira da competição, a ser jogada na Suíça, vai ser no domingo, 27 de julho, às 17h00.