Europeu feminino. Portugal joga o tudo ou nada

Ideias e trunfos a jogar



O selecionador português Francisco Neto foi claro, na antevisão do jogo: "Só será a melhor participação se passarmos. Podemos chegar aos quatro pontos e ficar pelo caminho, há equipas com três que passam, no masculino fomos campeões da Europa assim. O futebol tem destas coisas". Certo é que, se Espanha e Itália empatarem, nem o mais dilatado dos triunfos sobre a Bélgica valerá à formação das quinas.





De fora, está Ana Borges que foi expulsa no duelo diante da Itália. Como opção mais provável, Catarina Amado será a substituta da mais internacional de sempre no onze inicial. Telma Encarnação foi suplente utilizada no último encontro e poderá ser titular para agitar as águas.





Do lado da Bélgica, há uma baixa confirmada. Hannah Eurlings está fora do jogo por lesão e Elísabet Gunnarsdóttir deu conta que irá manter o onze inicial na sua titularidade, com essa única contrariedade.



Na terceira presença num Campeonato da Europa, a seleção portuguesa é terceira colocada, com um ponto, num grupo liderado pela Espanha, seguida da Itália. A Bélgica, que perdeu por 6-2 com as espanholas na ronda anterior, é última, sem qualquer ponto.



Portugal e Bélgica defrontam-se em Sion, a partir das 20h00 em Lisboa, para a terceira e última jornada do Grupo B, num encontro que será dirigido pela sueca Tess Olofsson.





Depois da igualdade conseguida diante da Itália (1-1), na segunda-feira, em Genebra, graças ao golo a acabar da central Diana Gomes, em resposta ao tento da avançada Cristina Girelli, a equipa comandada por Francisco Neto ficou com uma pequena esperança de atingir a fase a eliminar pela primeira vez, que falhou em 2017 e 2022, mas o cenário antevê-se muito complicado para as lusas no Grupo B.As "navegadoras" partem para a derradeira jornada do grupo a depender não só de si mesmas, mas também do desfecho entre espanholas, já qualificadas para a fase a eliminar, com seis pontos em outros tantos possíveis, e italianas, que somam quatro no segundo posto.A seleção portuguesa, com um ponto, precisa de bater a Bélgica, já afastada da próxima fase, e esperar que a Itália perca com as espanholas, sendo que a conjugação de resultados ditará se as lusas conseguirão ultrapassar a desfavorável diferença de golos para se qualificarem (1-6 contra 2-1 das transalpinas).