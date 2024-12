Exames ao futebolista Edoardo Bove descartam lesões graves

Em comunicado conjunto com o Hospital Universitário Careggi, a Fiorentina informa que o médio, de 22 anos, “se encontra atualmente sob sedação farmacológica e hospitalizado nos cuidados intensivos”.



“Bove chegou hemodinamicamente estável às urgências e os primeiros exames cardiológicos e neurológicas descartaram lesões graves no sistema nervoso central e no sistema cardiorrespiratório. Será reavaliado nas próximas 24 horas”, lê-se.



Bove caiu inanimado durante a receção da Fiorentina ao Inter de Milão, em encontro da 14.ª jornada da Liga italiana, que foi adiado para data a definir.



O médio, de 22 anos, caiu no relvado aos 17 minutos do encontro, depois de ter estado a atar os atacadores, e foi assistido pela equipa médica, com os restantes jogadores a fazerem uma roda à sua volta para impedir que Bove fosse visto do lado de fora.



Bove acabou por ser retirado do Estádio Artemio Franchi de ambulância, a caminho do hospital, com o árbitro a suspender inicialmente o encontro, antes de ser tomada a decisão de o adiar.



Na altura do incidente, aos 17 minutos, o encontro estava empatado a zero e o árbitro estava a rever um lance anterior em que o argentino Lautaro Martínez tinha introduzido a bola na baliza da Fiorentina, num golo invalidado por fora de jogo.