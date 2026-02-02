Extremo Alisson Santos emprestado pelo Sporting ao Nápoles

"O Nápoles tem o prazer de anunciar a contratação de Alisson de Almeida Santos, proveniente do Sporting. O brasileiro transfere-se por empréstimo, com uma opção de compra", refere o atual campeão italiano em comunicado divulgado no site oficial.

Alisson Santos, de 23 anos, foi utilizado em 31 jogos do Sporting na presente temporada nas diversas competições, a de estreia ao serviço dos bicampeões nacionais, tendo marcado três golos, todos na Liga dos Campeões, e somado ainda três assistências.

O extremo apenas foi titular cinco vezes, saindo do banco nos restantes 26 jogos em que foi chamado pelo técnico Rui Borges, mas foi decisivo com golos nos triunfos frente a Marselha e Athletic Bilbau, na `Champions`, ou assistências, como aconteceu no domingo na vitória frente ao Nacional, ao fazer o passe para Suárez apontar o tento da vitória.

Alisson, que atua preferencialmente pela esquerda, chegou ao Sporting proveniente dos brasileiros do Vitória, clube no qual se formou, depois de se ter destacado ao serviço da União de Leiria, que o recebeu por empréstimo na primeira metade da época 2024/25.

O jovem brasileiro foi confirmado como reforço dos `leões` em março, com contrato até 2030 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, tendo começado a trabalhar com a equipa na altura, apesar de apenas se ter estreado esta época.