Ez Abde e Aguerd substituídos na Seleção marroquina para o Mundial

Ez Abde, dos espanhóis do Betis, lesionou-se no particular com a Noruega, sofrendo uma entorse ligamentar num joelho, que o vai obrigar a várias semanas de repouso, com Amine Sbai, dos franceses do Angers, a ser chamado para o seu lugar.



Já Aguerd, defesa dos franceses do Marselha, não conseguiu recuperar a forma necessária para competir no Mundial2026, depois de mais dois meses sem competir, e vai falhar o torneio, sendo substituído por Marwane Saadane, que joga nos sauditas do Al Fateh.



Declarado campeão africano depois da polémica final da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025, apesar de ter perdido como anfitrião frente ao Senegal, Marrocos defrontará o pentacampeão mundial Brasil e os regressados Escócia e Haiti no Grupo C da primeira fase do Mundial2026.



Os 'leões do Atlas' vão participar pela sétima vez, e terceira seguida, tendo atingido o melhor resultado de sempre de uma seleção africana em 2022, no Qatar, ao ficarem no quarto lugar, após afastarem Portugal nos 'quartos'.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo começa hoje e realiza-se até 19 de julho e integra pela primeira vez 48 seleções, incluindo Portugal, num total de 104 jogos, sob inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.



Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Yassine Bounou (Al Hilal, Ara), Munir El Kajoui (Berkane) e Ahmed Tagnaouti (FAR Rabat).



- Defesas: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fra), Noussair Mazraoui (Manchester United, Ing), Zakaria El Ouahdi (Genk, Bel), Marwane Saadane (Al Fateh, Ara), Chadi Riad (Crystal Palace, Ing), Issa Diop (Fulham, Ing), Redouane Halhal (Malines, Bel), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven, Hol) e Youssef Belammari (Al Ahly, Egi).



- Médios: Sofyan Amrabat (Betis, Esp), Azzedine Ounahi (Girona, Esp), Neil El Aynaoui (Roma, Ita), Samir El Mourabet (Estrasburgo, Fra), Bilal El Khannouss (Estugarda, Ale), Ismael Saibari (PSV Eindhoven, Hol) e Ayyoub Bouaddi (Lille, Fra).



- Avançados: Brahim Díaz (Real Madrid, Esp), Gessime Yassine (Estrasburgo, Fra), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt, Ale), Amine Sbai (Angers, Fra), Chemsdine Talbi (Sunderland, Ing), Ayoub El Kaabi (Olympiacos, Gre) e Soufiane Rahimi (Al Ain, EAU).

