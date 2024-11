Fábio Silva marca e ajuda Las Palmas a derrotar líder Barcelona

Fábio Silva fez o golo da vitória para os visitantes, aos 67 minutos, num jogo em que o ‘Barça’ esteve em desvantagem, graças a um golo do ex-culé Sandro Ramirez, aos 49, mas que ainda empatou por Raphinha, aos 61.



A derrota de hoje dos catalães – que deixaram Yamal no banco até ao intervalo - segue-se ao também desaire fora com a Real Sociedad (1-0), na 13.ª ronda, e ao empate na visita ao Celta de Vigo (2-2), na 14.ª.



Apesar da derrota, o ‘Barça’ segue em primeiro lugar no campeonato, com 34 pontos em 15 jornadas, mas pode ver o rival Real Madrid, que tem menos dois jogos e está a quatro pontos, aproximar-se e até ultrapassá-lo se vencer ambos.



Os ‘merengues’ recebem no domingo o Getafe, em jogo da 15.ª jornada, e têm em atraso o jogo fora com o Valência, da 12.ª ronda.



Na Liga dos Campeões, o Barcelona ainda vai jogar com o Benfica, no Estádio da Luz, na sétima e penúltima jornada da fase de Liga, em 21 de janeiro.