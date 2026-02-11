Falta de estofo. Manchester United quer evitar erro cometido com Amorim

Quando Ruben Amorim começou a ganhar destaque no Sporting, o seu nome foi associado a vários gigantes europeus, incluindo o Manchester United.





Jovem, com ideias modernas, forte identidade tática e capacidade de potenciar jogadores, Amorim encaixava no perfil de treinador capaz de liderar um projeto de reconstrução. No entanto, o clube inglês optou por outras soluções, mais experientes ou consideradas de menor risco imediato.

A leitura atual em Manchester é que, mais do que a escolha de um nome específico, o verdadeiro erro foi a hesitação estratégica. O United tem alternado entre projetos de curto prazo e promessas de reconstrução a longo prazo, sem nunca assumir totalmente uma linha orientadora.





Amorim representava um modelo claro: pressão alta, dinâmica coletiva, aposta em jovens talentos e uma cultura de exigência, exatamente o que muitos adeptos sentem faltar em Old Trafford.

Nos últimos anos, o clube de Old Trafford tem vivido entre mudanças de treinadores, investimentos elevados e resultados inconsistentes. A instabilidade no comando técnico, aliada a contratações nem sempre alinhadas com uma visão de longo prazo, impediu a criação de uma identidade clara dentro de campo. É nesse contexto que surge a reflexão sobre o alegado "erro com Amorim".Com a nova estrutura diretiva e maior foco numa política desportiva integrada, o Manchester United quer agora evitar decisões reativas. A prioridade passa por escolher um treinador que esteja alinhado com a visão do clube, garantindo-lhe tempo, estabilidade e reforços adequados ao seu modelo de jogo. A lição é simples: mais importante do que o nome é o projeto.O futebol moderno exige coerência. Clubes como Manchester City e Arsenal demonstram que a paciência e o alinhamento estratégico produzem resultados sustentáveis. O United quer seguir esse caminho, evitando perder oportunidades por indecisão ou por receio de apostar num perfil menos convencional.Se o "erro Amorim" foi não avançar no momento certo, a mensagem atual em Old Trafford é clara, da próxima vez, o clube pretende agir com convicção. Porque, no futebol de topo, hesitar pode significar ficar para trás.