Farense vence a Sanjoanense em jogo emotivo

No Estádio Conde Dias Garcia, dois golos de Bermejo (11 e 47) colocaram o Farense na frente do marcador, com Pisco a reduzir para a Sanjoanense (51). A equipa algarvia acabou por sentenciar o triunfo com um autogolo de Duarte Maneta (70) e um golo de Raúl Silva (82), com a Sanjoanense a reduzir pelo meio, por intermédio de Rui Santos (72).



O Farense foi mais audaz na fase inicial do jogo, acabando por se colocar em vantagem aos 11 minutos, quando Pastor serviu Bermejo na área, que desferiu um remate forte que só parou no fundo da baliza de André Duarte.



O Farense entrou da melhor forma da segunda parte, com Bermejo a executar um livre direto em posição frontal à baliza de André Duarte, com a bola a entrar junto ao poste, ampliando a vantagem para os visitantes, aos 47 minutos.



A Sanjoanense respondeu pouco depois, com Pisco a cabecear com eficácia ao primeiro poste, na sequência de um canto, aos 51 minutos.



O Farense voltou a ampliar a vantagem, aos 70 minutos, num lance infeliz de Duarte Maneta, que introduziu a bola na própria baliza.



Contudo, a formação de São João da Madeira voltou a responder de imediato, marcando por Rui Santos, através de um remate cruzado à entrada da pequena área (72).



A vitória do Farense ficou sentenciada aos 82 minutos, num remate de Raúl Silva no coração da área, na sequência de um canto.



Jogo no Estádio Conde Dias Garcia, em São João da Madeira



Sanjoanense-Farense: 2-4



Ao intervalo: 0-1



Marcadores:



0-1, Bermejo, aos 11 minutos.



0-2, Bermejo, 47.



1-2, Pisco, 51.



1-3, Duarte Maneta, 70, na própria baliza.



2-3, Rui Santos, 72.



2-4, Raúl Silva, 82.



Equipas:



- Sanjoanense: André Duarte, Vitinha, Duarte Maneta, Ricardo Tavares (Nando, 73), Rui Bruno, Rui Santos (Janico, 78), Rúben Neves, Pisco, Jota (Luís Pinto, 73), Kiko Félix e Rúben Fonseca (André Liberal, 61).



(Suplentes: Marco Pereira, Nando, Janico, Ronaldo, João Couto, David Peres, Semedo, Luís Pinto e André Liberal).



Treinador: Filipe Gonçalves.



- Farense: Ricardo Velho, Pastor, Artur Jorge, Raúl Silva (Marco Moreno, 85), Lucas Áfrico, Poloni, Cláudio Falcão, Ângelo Neto (Miguel Menino, 60), Bermejo (Rivaldo, 70), John Velásquez (Elves Baldé, 60) e Alex Millán (Cuba, 79).



(Suplentes: Canizares, Paulo Vítor, Marco Moreno, Elves Baldé, Gio, Cuba, André Candeias, Rivaldo e Miguel Menino).



Treinador: Tozé Marreco.



Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Lucas Áfrico (12), Ângelo Neto (33), Pisco (54), Raúl Silva (64) e Duarte Maneta (82).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.